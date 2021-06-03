В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

В Красноярске и окрестностях ввели режим ЧС из-за аномального паводка. Вчера уровень воды дошёл до 386 сантиметров. По прогнозам специалистов, до конца недели вода перейдёт критическую отметку в 390 см и начнёт серьёзно угрожать прибрежным территориям.

Краевое агентство ГО и ЧС просит жителей заботиться о собственной безопасности:

«Просим жителей ограничить своё пребывание и работы в прибрежных зонах. По возможности, отключите электричество и позаботьтесь о сохранности своего имущества. Повышенный сброс воды на Красноярской ГЭС продлится до конца июня».

Глава Дивногорска Сергей Егоров обратился к жителям города с просьбой серьёзней отнестись к проблеме подтопления. Особое внимание он уделил работе с детьми:

«Многие относятся к повышению уровня воды в Енисее, как к игре. Особенно это касается детей. Им нравится гулять по затопленным участкам береговой линии , но это очень опасно. Прошу родителей поговорить с детьми о правилах поведения на воде».

По словам директора Гидрометцентра России Сергея Борща, в июне приток воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35-50 процентов больше нормы.

Фото: Красноярский краеведческий музей