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Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

Главная Общество
Красноярск
09:50 3 Июня 2021
красноярск, ремонт, туризм
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Об открытии сопки для посетителей сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина:

«Подрядчики исправили все изъяны первого этапа благоустройства: поставили новое стекло, обустроили газон, посадили несколько живых изгородей из кустарника. На грунтовой дороге у смотровой площадки уложили асфальт».

Площадку закрыли 12 марта, после критики посетителей. Текущие изменения – это ещё не конец. С 10 июля начнётся капитальный ремонт дороги с улицы Биатлонной до смотровой, также будут сделаны тротуары. По словам Юлии, идей по улучшению Николаевской сопки ещё много. Подробнее о них расскажут позже.

Фото: Юлия Верхушина

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