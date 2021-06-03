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Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:20 3 Июня 2021
подтопление, енисей, красноярск, вода
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сейчас уровень воды в Енисее составляет 386 сантиметров. Река подтопила придомовые территории и гаражную линию по ул. Лесная в Октябрьском районе. На правом берегу подтопило территорию в районе ул. Турбаза у лодочных гаражей. В Советском районе подтоплены территории Енисейской судоходной компании, ООО «Волна» и ООО «Компания Платина».

Напомним, что опасной отметкой является 392 сантиметра. К пятнице количество сбрасываемой воды на Красноярской ГЭС повысится с 6050 кубометров в секунду до 7000 кубометров. Под угрозой затопления остаются:

Правый берег:

- устье ручья  Лалетино (ул. Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная;

- береговая полоса в районе моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- улица Лесная в районе домов: № №289и-429, 239в, г, д, 46д,  23а;

- набережная р. Енисей в районе стрелки устья р. Кача;

- ул. Якутская, 25, база отдыха «Зеленка»;

- поселок Коркино в районе причалов;

​- ул. Пограничников, дома № 107, № 113;

- лодочная станция «Акваполис».

Острова на Енисее в черте города Красноярска: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский.

Общество / НОВОСТИ
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