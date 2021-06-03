В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

Июньская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» станет последней перед летними технологическими каникулами и пройдёт в трёх регионах присутствия КрасЖД: Красноярском крае, Республике Хакасии и Кемеровской области.

Первые остановки поезд здоровья совершит на станциях Кемеровской области: Кия-Шалтырь – 13 июня, Полуторник – 14 июня.

Далее работа будет продолжена на станциях Красноярского края: Инголь – 15 июня, Дубинино – 16-17 июня, Шарыпово – 18-20 июня.

Затем медицинская бригада будет принимать жителей Хакасии: на станции Сон – 21 июня, Шира - 22-23 июня, Июс – 24 июня, Копьёво – 25-26 июня.

Приём в ПКДЦ ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также действует клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Помощь в «поликлинике на колёсах» предоставляется бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис ОМС, выписки из амбулаторной карты, а также результаты ранее пройденных обследований (при наличии).

Часы работы медицинского поезда – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Посещение осуществляется с учётом противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД