3 июня
Красноярск
погода +17 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

Главная Общество
Красноярск
08:34 3 Июня 2021
здоровье, медицина, железные дороги, поезд
версия для печати Ico_print

Июньская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» станет последней перед летними технологическими каникулами и пройдёт в трёх регионах присутствия КрасЖД: Красноярском крае, Республике Хакасии и Кемеровской области.

Первые остановки поезд здоровья совершит на станциях Кемеровской области: Кия-Шалтырь – 13 июня, Полуторник – 14 июня.

Далее работа будет продолжена на станциях Красноярского края: Инголь – 15 июня, Дубинино – 16-17 июня, Шарыпово – 18-20 июня.

Затем медицинская бригада будет принимать жителей Хакасии: на станции Сон – 21 июня, Шира - 22-23 июня, Июс – 24 июня, Копьёво – 25-26 июня.

Приём в ПКДЦ ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также действует клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Помощь в «поликлинике на колёсах» предоставляется бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис ОМС, выписки из амбулаторной карты, а также результаты ранее пройденных обследований (при наличии).

Часы работы медицинского поезда  – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Посещение осуществляется с учётом противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

3 Июня 2021 г.
О жизни проспекта Мира в выходные дни можно узнать в @v_centre_mira
Новости Красноярска: В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

3 Июня 2021 г.
Тестировать новую систему начнут в августе
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

3 Июня 2021 г.
В июне приток воды будет на 35-50 процентов больше нормы
Новости Красноярска: Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

3 Июня 2021 г.
Площадку будут улучшать и дальше
Новости Красноярска: Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

3 Июня 2021 г.
Уровень воды вырос на 24 сантиметра
Новости Красноярска: «Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Сибири

«Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Сибири

3 Июня 2021 г.
«Норникель» предлагает интересные вакансии в стабильно растущей отрасли
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

29 Мая 2021 г.
Динара Кудаева заняла второе место
Новости Красноярска: Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

2 Июня 2021 г.
Приёмные открыты на ул. Телевизорная, 1 и ул. Свердловская, 69
Новости Красноярска: В микрорайоне Солнечный отремонтируют интерактивный фонтан

В микрорайоне Солнечный отремонтируют интерактивный фонтан

2 Июня 2021 г.
Окончание работ запланировано на конец июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru