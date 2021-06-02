Красноярцы могут обратится к губернатору в подразделениях МФЦ

Сотрудники общественной приёмной губернатора Красноярского края начали проводить выездные приёмы граждан. Теперь устные и письменные обращения, адресованные Александру Уссу или в краевое правительство можно передать по следующим адресам:

с 09.00 до 11.00 – по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9;

с 12.00 до 14.00 – по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 69.

Выездные приёмы проходят в МФЦ по поручениюгубернатора. Главные цели их работы – это улучшение работы с обращениями граждан, повышение доверия людей к институтам власти, а также на получение органами власти дополнительного источника обратной связи от жителей края.