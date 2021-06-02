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В микрорайоне Солнечный отремонтируют интерактивный фонтан

Главная Общество
Красноярск
17:10 2 Июня 2021
реконструкция, парк
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В микрорайоне Солнечном восстановят интерактивный фонтан «Северное сияние».  Рабочие уже сняли гранитную облицовку и демонтировали всё оборудование, выравнивают поверхность протекающей чаши.

Восстановленный фонтан дополнит сквер вблизи остановки «Школа искусств». Общественное пространство преобразится по решению жителей микрорайона по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, «Северное сияние» – одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок в Солнечном. Фонтан расположен в сквере на перекрёстке ул. 60 лет образования СССР и бульвара Солнечного. Его построили в 2012 году по проекту красноярского архитектора Андрея Касаткина.

 

Фото: Краскомпас

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