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Пристав из Емельяновского района осуждена за взятку

Главная Общество
Красноярск
16:35 2 Июня 2021
суд, взятка, криминал
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Бывшего пристава-исполнителя из Емельяновского района приговорили к четырем годам колонии за взятки и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Отбывать срок ей осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Следствие выявило, что женщина просила у должников деньги за отмену различных запретов. За время «криминального труда» пристав незаконно получила получила более 200 тыс. рублей.

Так, в феврале 2019 года женщина сообщила одному из должников о якобы наложенном на него запрете на выезд из страны Она предложила «решить» эту проблему за 30 тысяч рублей. Мужчина согласился.

«Подсудимая сообщила должнику, что запрет на выезд снят при содействии другого судебного пристава-исполнителя, и предложила «отблагодарить» его за помощь 30-ю тысячами рублей. Мужчина перевёл деньги на расчётный счёт, предоставленный посредником. Деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению», — рассказали в Следственном комитете края.

Кроме этого, весной того же года женщина получила от должников взятки в размере 115 тысяч рублей и 60 тысяч рублей. Эти деньги ей передали за отмену запретов на регистрацию транспортных средств.

Фото: архив Sibnovosti

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