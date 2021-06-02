Первый Международный парковый форум пройдёт с 24 по 26 июня в МВДЦ «Сибирь»

С 24 по 26 июня в МВДЦ «Сибирь» и парке им. 400-летия Красноярска пройдёт первый Международный парковый форум. Его участники обсудят актуальные вопросы создания и управления общественными пространствами городов.

Жителям Красноярска продемонстрируют лучшие образцы уличной мебели, освещения, а также познакомят с современными методами​ городского озеленения. IT-компании покажут новые технологии в сфере безопасности города, а организаторы детского досуга то, как необходимо оборудовать детские площадки.

Чтобы всё это увидеть можно и не выходить из дома. Специально для форума в Сколково создали сайт, где будет размещена виртуальная выставка. А посетить цифровое выставочное пространство лично сможет любой желающий.

Фото: МВДЦ «Сибирь»