Красноярская детская железная дорога открыла 85-й юбилейный сезон

С началом юбилейного сезона юных железнодорожников поздравили руководители КрасЖД и выпускники прошлых лет.

«85 лет – это значимый юбилей не только для детской, но и для «большой» Красноярской железной дороги. Все эти годы "взрослые" железнодорожники прилагали огромные усилия, чтобы малая магистраль была по-настоящему современной и интересной. В юбилейном 2021 году начался новый этап развития ДЖД – ведутся проектные работы по ее реконструкции в рамках новой концепции развития Центрального парка Красноярска. Это и возведение нового учебного корпуса, который задуман как копия первого железнодорожного вокзала Красноярска, построенного в 1895 году, и модернизация действующих станций, и новые, современные подходы к обучению», - отметил заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников.

В день открытия юбилейного сезона 32 новичка, для которых он будет первым в жизни, получили удостоверения юных железнодорожников. Провести первый поезд выпала честь старшим воспитанникам ДЖД, ставшим победителями и финалистами конкурса «Лучший по профессии». Это команда из 16 ребят – машинист локомотива и его помощник, дежурный по железнодорожной станции, поездной диспетчер, дежурные по платформам, начальник поезда, проводники, дежурные по переезду, дежурный по вокзалу и др.

Всего с июня по сентябрь на Детской железной дороге Красноярска будут трудиться 160 школьников, которые прошли теоретическую и практическую подготовку .

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Детская железная дорога соединяет в себе функции железнодорожного предприятия, образовательного учреждения профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования детей. Здесь школьники постигают азы основных железнодорожных профессий. С момента открытия в 1936 году до сегодняшнего дня выпускниками красноярской ДЖД стали более 10 тысяч школьников. Около половины из них выбрали профессию железнодорожника.

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