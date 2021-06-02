2 июня
Красноярск
погода +30 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская детская железная дорога открыла 85-й юбилейный сезон

Главная Общество
Красноярск
14:15 2 Июня 2021
железные дороги, открытие, дети, парк
версия для печати Ico_print

С началом юбилейного сезона юных железнодорожников поздравили руководители КрасЖД и выпускники прошлых лет.

«85 лет – это значимый юбилей не только для детской, но и для «большой» Красноярской железной дороги. Все эти годы "взрослые" железнодорожники прилагали огромные усилия, чтобы малая магистраль была по-настоящему современной и интересной. В юбилейном 2021 году начался новый этап развития ДЖД – ведутся проектные работы по ее реконструкции в рамках новой концепции развития Центрального парка Красноярска. Это и возведение нового учебного корпуса, который задуман как копия первого железнодорожного вокзала Красноярска, построенного в 1895 году, и модернизация действующих станций, и новые, современные подходы к обучению», - отметил заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников.

В день открытия  юбилейного сезона 32 новичка, для которых он будет первым в жизни, получили удостоверения юных железнодорожников. Провести первый поезд выпала  честь старшим воспитанникам ДЖД, ставшим победителями и финалистами конкурса «Лучший по профессии». Это команда из 16 ребят – машинист локомотива и его помощник, дежурный по железнодорожной станции, поездной диспетчер, дежурные по платформам, начальник поезда, проводники, дежурные по переезду, дежурный по вокзалу и др.

Всего с июня по сентябрь на Детской железной дороге Красноярска будут трудиться 160 школьников, которые прошли теоретическую и практическую подготовку .

***

Детская железная дорога соединяет в себе функции железнодорожного предприятия, образовательного учреждения профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования детей. Здесь школьники постигают азы основных железнодорожных профессий. С момента открытия в 1936 году до сегодняшнего дня выпускниками красноярской ДЖД стали более 10 тысяч школьников. Около половины из них выбрали профессию железнодорожника.

Еще больше фото и видео в наших соцсетях: Мы ВКонтактеМы в Инстаграм

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы могут обратится к губернатору в подразделениях МФЦ

Красноярцы могут обратится к губернатору в подразделениях МФЦ

2 Июня 2021 г.
Приёмные открыты на ул. Телевизорная, 1 и ул. Свердловская, 69
Новости Красноярска: В микрорайоне Солнечный отремонтируют интерактивный фонтан

В микрорайоне Солнечный отремонтируют интерактивный фонтан

2 Июня 2021 г.
Окончание работ запланировано на конец июля
Новости Красноярска: Пристав из Емельяновского района осуждена за взятку

Пристав из Емельяновского района осуждена за взятку

2 Июня 2021 г.
Женщина просила у должников деньги за отмену различных запретов
Новости Красноярска: Первый Международный парковый форум пройдёт с 24 по 26 июня в МВДЦ «Сибирь»

Первый Международный парковый форум пройдёт с 24 по 26 июня в МВДЦ «Сибирь»

2 Июня 2021 г.
Красноярск посетят ведущие эксперты в сфере управления парками
Новости Красноярска: Названы имена самых богатых глав российских регионов по итогам 2020 года

Названы имена самых богатых глав российских регионов по итогам 2020 года

2 Июня 2021 г.
В пятерке лидеров оказался и губернатор Красноярского края Александр Усс
Новости Красноярска: На улице Аэровокзальной изменят движение транспорта

На улице Аэровокзальной изменят движение транспорта

2 Июня 2021 г.
Новая схема начнёт действовать в ночь с 3 на 4 июня
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

29 Мая 2021 г.
Динара Кудаева заняла второе место
Новости Красноярска: Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

29 Мая 2021 г.
На Ленинском проспекте установят световые конструкции по мотивам северного сияния

Красноярка завоевала бронзу паралимпийского чемпионата Европы

2 Июня 2021 г.
Соревнования проходили в Польше
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru