На улице Аэровокзальной изменят движение транспорта

Весь автотранспорт, идущий со стороны центра в мкр. Взлетка по ул. Аэровокзальная изменит свой маршрут. Теперь автомобили и автобусы будут поворачивать на ул. Березина с дальнейшим выездом на Взлётную. Освободившийся от участка на ул. Аэровокзальной от ул. Березина до здания аэровокзала создадут пешеходную зону.

В обратном направлении транспорт поедет через проезд в районе здания № 16 по ул. Аэровокзальной с выездом на ул. Березина и ул. Аэровокзальную.

На участке уже провели благоустройство и оборудовали новые остановки:

В направлении ул. Партизана Железняка городской транспорт будет останавливаться в районе дома № 16 по ул. Аэровокзальная;

В направлении ул. Взлетная остановка будет расположена в районе дома № 9 по ул. Аэровокзальная.

Новая схема начнёт действовать в ночь с 3 на 4 июня.