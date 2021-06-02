Красноярские студенты очистили от мусора четыре общественных пространства

В Красноярске студенты вузов и средних учебных заведений, работающая молодежь и просто активные красноярцы убрали от мусора четыре общественных пространства, где горожане любят отдыхать, но не любят убирать за собой. Субботники в рамках акции «Зеленый десант» прошли в виде игры – на скорость очищали территорию на косе Орлиха в Советском районе, на острове Молокова в Центральном, на берегу реки Бугач у дома № 70в по улице Калинина в Железнодорожном и на территории лесного массива студенческого городка по направлению к стадиону «Динамо» в Октябрьском районе Красноярска.

В итоге по всем четырем территориям собрали 2,5 тонны отходов, которые на полигон вывез левобережный оператор «КРК». Собранный отдельно пластик подрядчики левобережного оператора направили на переработку.

«Нам есть с чем сравнивать, ведь наша компания ежегодно поддерживает все экологические акции, субботники и квесты по уборке на левобережье. На этот раз мы не только предоставили мусоровозы и сувениры для участников игр, но и выставили на две игры свои команды. И коллеги отлично себя показали!», - поделилась исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Антонина Югай.

Организаторы отмечают, что в ходе таких акций мусора собирается меньше из года в год.