Набережную Академгородка благоустроят к 2022 году

К 2022 году набережную Академгородка благоустроят. Уже известна рабочая версия проекта: небольшой визит-центр с общественным туалетом, несколько экотроп, освещение, лавочки, урны, перила по монастырской тропе и небольшая смотровая на утёсе. Свои предложения могут предлагать все жители города, сообщают gornovosti.ru.

С таким предложением выступил красноярец Александр Нейман, победивший в конкурсе идей, объявленного губернатором края Александром Уссом.

«Очень радует, что Александр Викторович действительно услышал все опасения про чрезмерное вмешательство и другие нюансы. Сложилось впечатление, что ему берег Академгородка нравится не меньше моего», — поделился итогами встречи в Инстаграме Александр Нейман.

«Мы приложим все усилия, чтобы благоустройство не изменило облик берега, а дополнило его – ведь место здесь красиво само по себе», — написала руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина в своём аккаунте в Инстаграме.

Фото: Городские новости