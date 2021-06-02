Красноярская ГЭС увеличит сброс воды до 7000 кубометров в секунду

Сегодня Красноярская ГЭС увеличила сброс воды до 6000 кубометров в секунду. По информации от Енисейского бассейнового водного управления, это не предел для водосброса:

с 14:00 03.06.2021 — сброс воды увеличат до 6500 кубометров в секунду

с 14:00 04.06.2021 — до 7000 кубометров в секунду

Это может серьёзно осложнить паводковую обстановку в краевой столице и её окрестностях. По предварительным данным, кроме краевой столицы подтопить может:

Усть-Ману, Овсянку, Слизнево, Дивногорск;

Ермолаево, Есаулово в Березовском районе;

Кубеково, Куваршино, Частоостровское в Емельяновском районе;

Атаманово, Кононово в Сухобузимском районе.

Фото: Красноярский краеведческий музей