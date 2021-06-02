Возле жилого дома в Ветлужанке обвалилась подпорная стена

Обрушение стены произошло у гаражей на улице Словцова, рядом с многоэтажным домом. В администрации Октябрьского района пояснили, что стена находилась на придомовой территории, поэтому следить за ней должна местная управляющая компания. Это значит, что на ремонт стены потратят средства из фонда дома.

«Администрация района вместе с УК проведёт мониторинг данного участка. Управляющая компания закажет обследование за счет средств жителей данного дома, после чего будет принято решение по ремонту стены», — рассказал телеканалу «Енисей» первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района Андрей Сидельников.