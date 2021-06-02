Красноярская ГЭС увеличит пропуски воды в нижний бъеф

Новый режим работы Красноярской ГЭС установлен Енисейским бассейновым водным управлением. Режим скорректирован в связи сложной гидрологической обстановкой на реке Енисей, вызванной обильным паводком и увеличением водосброса Саяно-Шушенской ГЭС.

По прогнозам ожидается увеличение притока воды в Красноярское водохранилище на уровне 128-165% от нормы. Для уменьшения рисков ЧС, а также с целью заблаговременного приема паводковых вод в Красноярское водохранилище, на КГЭС будут увеличены попуски воды в нижний бъеф в объеме 6000 м3/с. Фактически Красноярская ГЭС выступает регулятором расхода, так как до появления электростанции, Красноярск намного чаще подвергался затоплению.

В настоящее время ситуация находится под контролем администрации Красноярского края, города Красноярска, а также ГУ МЧС, Енисейского бассейнового водного управления и КГЭС .

Ответственными лицами принимаются все меры по стабилизации ситуации. Красноярцы, чьи дома и участки находятся в возможной зоне подтопления, были предупреждены, рядом с территориями выставлены временные посты наблюдения.

Фото: kges.ru