Первая неделя июня будет для Красноярска очень жаркой

Синоптик регионального гидрометцентра Дмитрий Ульянов предупредил красноярцев о надвигающейся жаре, сообщил он на пресс-конференции «КП-Красноярск». По его словам, город ждёт аномальная жара в начале июня — до +27…+32 градусов.

«В целом температура в июне обещает быть выше климатической нормы на +1, +2 градуса, осадки ожидаются в пределах нормы», - дал прогноз синоптик.

На выходных, синоптики обещают дожди, грозы и порывы ветра.

Жара продержится до второй половины месяца, затем показатели упадут до пределов нормы — около 17 градусов.