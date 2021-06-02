Красноярские дети установили рекорд по рисованию мелками

В День защиты детей 450 юных художников города установили рекорд России по массовому рисованию на асфальте. Рисунок появился на Театральной площади и носит название «Город на Енисее». Предыдущий такой рекорд установили в Рубцовске. Тогда картину рисовали 207 юных художников.

«Детям очень понравилось рисовать на площади. Мы дали им изобразить город так, как видят его только дети – ярким, красивым. Состоящим из детских мечтаний, воздушных шаров, красивых домов», - прокомментировала руководитель главного управления культуры администрации Красноярска Любовь Сахарова.

Фото: пресс-служба администрации города