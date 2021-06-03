3 июня
Красноярск
погода +17 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Сибири

Главная Общество
Красноярск
08:35 3 Июня 2021
металлургия, работа, сотрудники, предприятие
версия для печати Ico_print

Компания «Норникель», ведущая горно-металлургическая корпорация России, проводит набор сотрудников в связи с расширением производства в Заполярном филиале компании в г. Норильске. Компания приглашает на работу по специальностям: слесарь-ремонтник, электромонтер, электрослесарь, машинист бульдозера, газорезчик, водитель автомобилей, горнорабочий очистного забоя и многим другим.

«Норникель» предлагает интересные вакансии в стабильно растущей отрасли, создавая комфортные условия для поддержки и развития сотрудников. Компания гарантирует высокий уровень дохода, полис добровольного медицинского страхования, расширенный соцпакет и еще много значимых преимуществ. Каждый работник «Норникеля» уверен в поддержке компании: здесь всегда идут навстречу сотрудникам, не задерживают зарплату, а если сотрудник работал сверхурочно – дополнительный труд будет оплачен. Работа в Норильске предусматривает северный стаж, который начисляется с первого дня работы и предполагает повышенную пенсию.

Компания «Норникель» – лидер рейтингов лучших работодателей. Тщательное внимание в компании уделяется организации комфортного и безопасного рабочего пространства, постоянно улучшаются условия труда, модернизируется внутренняя инфраструктура.  Те, кто много лет трудятся на предприятии, говорят о своей работе с гордостью и уважением.

«Высокий уровень дохода, всё выплачивают без задержек. Коллектив приятный, все выполняют свою работу с душой. Отдых тоже продуман – площадки для досуга есть, комнаты отдыха, люди спортом занимаются. Работа приносит удовлетворение – много лет наблюдаю, что этим в компании активно занимаются», – говорит Олег Калаев, сотрудник Заполярного филиала.

Процесс улучшения условий на предприятиях в «Норникеле» ведется под девизом: «улучшение на всех этапах – от проходной до рабочего места». Сотрудники отмечают высокий уровень безопасности работы и создание комфортной среды. В 2021 году на развитие программы модернизации планируется потратить более 2 млрд рублей – рекордная сумма, благодаря которой изменения будут заметны каждому работнику компании. Ещё в прошлом году, в сложных эпидемиологических условиях были модернизированы самые разные объекты предприятия: улучшены гардеробы и душевые, организованы удобные комнаты отдыха, столовые и многое другое.

«За то время, что я работаю на предприятии, постоянно происходили качественные изменения, меняющие нашу жизнь к лучшему. Идет модернизация производства, появляется новое оборудование, новая качественная спецодежда, которая помогает в работе. Мы больше не работаем «вручную», старое оборудование заменяют современные агрегаты, которые повышают эффективность производства», – отмечает Николай Синяков, сотрудник Заполярного филиала. 

В компании «Норникель» заботятся о сотрудниках и вне рабочего процесса. В приоритете – здоровье и безопасность, доступный отдых и досуг, разнообразие образовательных и культурных активностей, возможность заниматься спортом. Если сотрудник хочет обучаться и даже получить новую профессию, он может пройти обучение за счет компании и регулярно принимать участие в интересных социальных программах и программах обучения.

«Норникель» постоянно меняется и развивается. И все эти изменения технологических процессов, в том числе на механическом заводе, требуют соответствующего уровня специалистов. Я считаю, что в этом плане для сотрудников очень много возможностей –  процесс обучения непрерывен, регулярно организуются курсы повышения квалификации и семинары», – комментирует Бахарева Гульназ, сотрудник Заполярного филиала. 

Норильск – крупный развитый город. Несмотря на суровый климат, жители здесь не скучают – посещают кино и театры, спортивные клубы и культурные центры, кафе и рестораны. В городе есть всё для развития детей и подростков – центры творчества и спортивные секции, развивающие кружки и развлекательные пространства. Работа в «Норникеле» становится для людей не только новым жизненным опытом, но и возможностью для реализации профессиональных амбиций с большими перспективами в будущем.

Центр кадрового сопровождения в Норильске: 8-800-700-19-43 (бесплатный номер для звонков по РФ).

Фото с сайта nornickel.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

3 Июня 2021 г.
О жизни проспекта Мира в выходные дни можно узнать в @v_centre_mira
Новости Красноярска: В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

3 Июня 2021 г.
Тестировать новую систему начнут в августе
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

3 Июня 2021 г.
В июне приток воды будет на 35-50 процентов больше нормы
Новости Красноярска: Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

3 Июня 2021 г.
Площадку будут улучшать и дальше
Новости Красноярска: Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

3 Июня 2021 г.
Уровень воды вырос на 24 сантиметра
Новости Красноярска: В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

3 Июня 2021 г.
Помощь в «поликлинике на колёсах» предоставляется бесплатно
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

29 Мая 2021 г.
Динара Кудаева заняла второе место
Новости Красноярска: В отрезанные водой населенные пункты края доставляют медикаменты и продукты

В отрезанные водой населенные пункты края доставляют медикаменты и продукты

29 Мая 2021 г.
Всего отрезаны 14 населенных пунктов
Новости Красноярска: Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

2 Июня 2021 г.
Приёмные открыты на ул. Телевизорная, 1 и ул. Свердловская, 69
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru