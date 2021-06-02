Богучанская ГЭС работает в режиме обеспечения навигации на Ангаре

В соответствии с решением Росводресурсов, Енисейское бассейновое водное управление 27 мая установило режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 1 по 30 июня 2021 года. Исходя из сложившейся гидрологической обстановки на Ангаре и Енисее, для Богучанской ГЭС диапазон расходов понижен до уровня, обеспечивающего навигацию в Нижнем Приангарье. В мае для ГЭС был установлен диапазон 2900-3500 кубометров в секунду, фактические средние расходы составили чуть более 3250 кубометров в секунду. На июнь установлен диапазон 2900-3100 кубометров в секунду, что позволит обеспечить судоходные уровни на участке от Стрелки до плотины ГЭС. Расходы могут быть изменены оперативным решением ЕнБВУ в соответствии с гидрологической обстановкой.

По информации Среднесибирского УГМС, в мае на территории Красноярского края выпало осадков 130-160% нормы, при этом в горах сохраняются значительные объемы снега – до 200-230% нормы. Таяние снегов и дальнейшее выпадение осадков может привести к значительному росту притока в Енисей и Ангару. По информации Иркутского УГМС, в мае в районе южных притоков Ангары выпало осадков 250-260% нормы, приток в озеро Байкал и Братское водохранилище превысил норму. По предварительному прогнозу, в целом во втором квартале приток в Енисей превысит норму, приток в Байкал и водохранилища Ангарского каскада будет в пределах многолетней нормы.

Уровень Богучанского водохранилища в течение мая повысился с отметки 207,11 до отметки 207,7 м. Уровень реки Ангара ниже створа ГЭС находился в диапазоне отметок 138,38-138,65 м. Акватория Богучанского водохранилища очистилась от льда в последней декаде мая.