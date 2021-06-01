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В ближайшие три дня некоторые электропоезда восточного направления будут ходить по измененному расписанию

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Красноярск
17:03 1 Июня 2021
железные дороги, поезда, маршруты, транспорт, ремонт
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В связи с ремонтными путевыми работами на участке Балай - Уяр Красноярской железной дороги на период с 1 по 4 июня вносятся частичные изменения в расписание пригородных поездов восточного направления.

Так, часть поездов, следующих из Красноярска до станций Уяр и Камарчага, будет отменена. Взамен назначаются поезда Красноярск – Сорокино – Красноярск, которыми смогут воспользоваться дачники и работающее население.

Некоторые электрички, курсирующие по маршрутам Красноярск – Заозерная и Красноярск - Уяр, будут отправляться в поездки на час позже.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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