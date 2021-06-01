В Красноярске появилась новая традиция. Сегодня, 1 июня, на площади у городских часов подняли флаг детства в честь Дня защиты детей. Эскизом для флага стал рисунок ученицы Детской художественной школы №1 имени В.И. Сурикова Елизаветы Кошелевой, победивший в городском конкурсе детских рисунков.

В торжественной церемонии поднятия флага детства приняли участие мэр Сергей Ерёмин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина и юные художники.

«Сегодня мы поднимаем флаг детства в первый раз. Это станет постоянной традицией для Красноярска. И мне особенно радостно, что этот флаг придумали дети нашего города. Именно они – главные художники и организаторы этого события», – выступил перед горожанами Сергей Ерёмин.

«Поздравляю вас с одним из самых добрых праздников – Днём защиты детей! Я люблю Красноярск и желаю вам исполнения всех ваших мечтаний!» – добавила автор эскиза Елизавета Кошелева.

Сергей Ерёмин и Наталия Фирюлина вручили всем участникам конкурса по разработке флага детства памятные дипломы и специальные призы. Флаг детства останется поднятым до Дня города.

Напомним, что традиция поднятия флага у городских часов появилась 31 декабря 2020 года по инициативе главы города Сергея Ерёмина.

Фото: Александр Черных/gornovosti.ru