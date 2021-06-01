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В Красноярске могут объявить режим ЧС из-за подъёма воды в Енисее

Главная Общество
Красноярск
21:10 1 Июня 2021
общество, предупреждение, чс, подтопление, в красноярске
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О значительном подъёме воды в Енисее заявил первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов во время пресс-конференции.

Режим ЧС в городе могут ввести уже завтра, 2 июня. Связано это с увеличением расхода воды через гидроузел/Красноярскую ГЭС, с 5,3 тысяч кубометров воды в секунду до 6 тысяч. Сейчас вода уже затопила набережные города и вплотную подошла к частным домам и эллингам для катеров в посёлке Удачный, а также к домам в посёлке Лалетино в Свердловском районе.

«Я говорю откровенно: ситуация в городе – критическая. Я прошу людей оценить свои земельные участки и имущество на берегу Енисея. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией в микрорайоне «Белые Росы». Спешу успокоить, для самих домов угрозы нет, но возможны отказы инженерной инфраструктуры и сетей, которые подходят к домам. Что будет происходить с сетями в момент насыщения водой грунта и последующего его просыхания -- нам придётся оценивать в сложившейся ситуации», — пояснил Владислав Логинов.

По словам вице-мэра, проблемы с электроснабжением могут быть и в других частях города. Особенно это касается домов, расположенных близко к реке.

«Сейчас мы делаем оценку по всему жилому сектору, включая частные и многоквартирные дома», — прокомментировал Логинов.

«КрасКом» совместно с представителями администрации оценил опасность затопления городских водозаборов. Проверка показала, что их начнёт затапливать при сбросе воды на ГЭС более 6 тысяч кубометров в секунду. Сейчас готовятся мешки с песком для укрепления береговой линии.

Все данные о сбросах воды и возможном затоплении мэрия Красноярска будет размещать на своём сайте.

Фото: gornovosti.ru

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