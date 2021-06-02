В Красноярске разыскивают авторов плакатов, призывающих выбрасывать мусор на платформы электричек

«Свалка мусора запрещена. Мусор на перрон у столба «Остановка первого вагона» В лесу не выбрасываем» - плакаты с такими «креативными» текстами появились некоторое время назад рядом с пассажирской платформой Бадаложный (Козульский район), где останавливаются пригородные электрички.

Стенды, призывающие дачников выбрасывать скопившийся у них бытовой мусор «не в лесу», а прямо на перроне, или рядом с ним, инициативные граждане разместили у пешеходной тропы, ведущей от нескольких садовых обществ прямо к остановке поездов.

Призыв не мусорить в лесу, а приносить пакеты с мусором на перрон, сработали сразу же: за несколько дней садоводы превратили платформу и прилегающую к ней территорию у железной дороги в стихийную свалку, там образовались большие кучи мусора выше человеческого роста.

«Судя по всему, дачники даже не понимают, что нарушают закон (ст.13.4 Федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления», КоАП РФ, статья 8.2. «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»)). В данном случае предусмотрены штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. А для юридических лиц, какими являются, например, СНТ – наказание еще строже», – комментируют ситуацию в пресс-службе КрасЖД.

Что подумают о красноярцах пассажиры проходящих мимо поездов, догадаться нетрудно. А ведь пассажирская платформа Бадаложный находится на Транссибирской магистрали и пассажирские составы проходят мимо этой станции ежедневно.

В пресс-службе Красноярской железной дороги Sibnovosti.ru сообщили, что по уже принято решение обратиться в полицию и администрацию района. Тех, кто инициирует и создающих стихийные свалки на магистрали, нужно найти и привлечь к ответственности.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД