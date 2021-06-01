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Юных красноярцев приглашают в «Путешествие на Мадагаскар»

Главная Общество
Красноярск
17:00 1 Июня 2021
общество, праздник, дети
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В первые дни летних каникул во Дворце труда и согласия им. А.Н.Кузнецова, на проспекте Металлургов, 22а в зале "Лофт" в четверг, 3 июня, состоится мероприятие для юных красноярцев. В интерактивной концертно-игровой программе «Путешествие на Мадагаскар» примут участие ведущие творческие коллективы дворца. Для гостей праздника выступят воспитанники ансамбль танца «Кедровые орешки», цирковая студия «Молодость», студии вокала и музыки «Радость» и ансамбля спортивного бального танца «Чудо-вальс».

Весёлые персонажи - бегемотиха Глория, лев Алекс и зебра Мартин - отправятся вместе маленькими гостями праздника в путешествие на Мадагаскар.

Что ждет ребят? Игры, танцы, общение с персонажами, хорошее настроение, заряд бодрости и положительные эмоции!

На мероприятие можно прийти 3 июня, в 11.00 часов по адресу: пр. Металлургов, 22. Справки по телефону 224-59-61.

 

Фото: архив Sibnovosti

 

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