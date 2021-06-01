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Заместитель главы Канского района уволена в связи с утратой доверия

Главная Общество
Красноярск
15:45 1 Июня 2021
чиновники, прокуратура, в красноярском крае
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Заместителя главы Канского района сняли с должности за предоставление недостоверных сведений о доходе супруга, сообщает прокуратура Красноярского края.

Чиновница «утратила доверие», после отчёта о доходах супруга за 2019 год. В отчёте женщина указала 250 тысяч рублей, полученных с продажи автомобиля. На деле же авто было продано за один миллион, а сумма занижена по предложению супруга.

«Прокуратура Канского района потребовала привлечь чиновницу к ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходе супруга. В результате заместитель главы района покинула свой пост в связи с утратой доверия», — отметили в надзорном ведомстве.

Фото: pixabay.com

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