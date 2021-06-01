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Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о миллионных взятках

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Красноярск
15:15 1 Июня 2021
красноярск, взятка, суд
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Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор экс-руководителю муниципальной службы Богучанского района. Чиновник признан виновным в 40 случаях взяточничества. За два года "криминального труда" он вместе с подельниками получил 19 миллионов рублей.

Криминальная схема действовала с 2015 по 2017 год. Подсудимый вместе с должностными лицами района получал от представителей коммерческих организаций деньги. За взятки чиновники «помогали» коммерсантам получить муниципальные контракты на строительство и ремонт сетей тепловодоснабжения, детских садов, школ и других социальных объектов.

Суд приговорил виновного к 6 годам колонии строго режима. Также чиновника лишили права занимать определённые должности на срок до 4-х лет. Приговор в законную силу не вступил. В отношении его подельников расследование ещё в производстве.

Фото: Яндекс

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