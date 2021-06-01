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На красноярские маршруты вышли новые автобусы

Главная Общество
Красноярск
14:40 1 Июня 2021
красноярск, автобус, маршруты, новинка
Фотография © admkrsk.ru
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Сегодня, из красноярского городского парка, на свой первый маршрут выехали 40 автобусов марки ЛиАЗ. Ранее эти автобусы ездили по дорогам Москвы.

Новый автотранспорт получен городом на безвозмездной основе.

 «По поручению от главы города, мы ведём переговоры о передачи московских автобусов нам на безвозмездной основе. Все эти автобусы низкопольные и подходят для перевозки маломобильных граждан. Это современные, комфортные автобусы. Один из главных плюсов – их двигатели дают меньше выбросов в атмосферу», рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.

Остались довольны новыми машинами и водители.

«Машина очень комфортная, поэтому услуги будут на высшем уровне. Я как водитель скажу – места в автобусе много, управляется он легко. Движения у него очень плавные, мощности в двигателе больше. Есть функция наклона, так что пассажирам, особенно пенсионерам и мамам с колясками новые автобусы понравятся», рассказал один из водителей гаража №7 Евгений Сараев.

Это не первая партия автобусов. Ранее Красноярск уже получил безвозмездно 70 современных автобусов марки ЛиАЗ. В целом, за последние 3 года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав своих парков на 452 автобуса и 16 троллейбусов, из них 103 – это абсолютно новые машины. В 2019 году на улицы города вышло 57 новых автобусов и 1 троллейбус, в 2020 – 10 автобусов и 1 троллейбус, в 2021 – 6 автобусов и 14 троллейбусов. Сейчас ведутся переговоры с Правительством Москвы о передаче в наш город ещё 50 автобусов.
 

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