В Красноярском крае завершилось голосование по выбору пространств для благоустройства

Завершилось рейтинговое голосование за выбор общественных пространств, которые необходимо благоустроить в следующем году. С 26 апреля по 30 мая почти 10 млн россиян определяли территории для улучшения, через единую платформу 24.gorodsreda.ru, сообщает мэрия Красноярска.

От нашего края на голосование вынесли 91 общественное пространство. Участие в голосовании приняли больше 200 тысяч жителей региона. Помогали им волонтёры и кураторы.

«Я благодарю всех, кто участвовал в голосовании. Спасибо вам! Я уверен, что профессиональные дизайнеры воплотят все ваши пожелания с максимальной пользой для каждого из вас!», – выразил свою благодарность губернатор края Александр Усс.

Окончательные итоги станут известны через несколько дней.

«Проект по выбору территорий и проектов для благоустройства на 24.gorodsreda.ru – это уникальный опыт для России. Мы впервые провели такое рейтинговое голосование по всей стране одновременно, и это оказалось очень востребовано. Поэтому мы и дальше будем проводить подобные голосования и развивать платформу, добавляя новые и очень полезные для горожан функции», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Напомним, что благоустройство общественных пространств проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: 24.gorodsreda.ru