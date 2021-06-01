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Более 200 детей сотрудников КрАЗа отдохнут в летних оздоровительных лагерях

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Красноярск
14:16 1 Июня 2021
дети, отдых, предприятие, лагерь
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ обеспечит летний оздоровительный отдых для детей сотрудников. На эти цели предприятие направляет в 2021 году 6,9 млн рублей. 

Благодаря действующей социальной программе дети работников КрАЗа в возрасте от 7 до 15 лет смогут отдохнуть в корпоративном лагере «Дружба» (г. Саяногорск) и других оздоровительных учреждениях Красноярска и Красноярского края, Новосибирской области. Всего участниками программы станут 236 детей. Отдых в корпоративном лагере «Дружба» является бесплатным, путевки в другие лагеря родители оплачивают в размере 15% от стоимости.

– Мы возобновили программу летнего отдыха для детей сотрудников после перерыва в 2020 году, вызванного пандемией. Эта мера поддержки востребована среди работников, снимает с плеч родителей часть забот об организации досуга для детей в летние каникулы. Отдых в корпоративном детском лагере в Саяногорске организован на высшем уровне, он включает образовательную часть, исследовательскую деятельность, творческие занятия, профориентацию. В других лагерях детей тоже ждет увлекательная программа отдыха, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Соцпрограммы для работников КрАЗа закреплены в коллективном договоре. Это льготный санаторно-курортный отдых и лечение, ежегодная вакцинация от гриппа, бесплатное общежитие для иногородних работников, предоставление мест в детском саду, льготное ДМС. Ежедневно работникам предоставляется дотация на питание в столовых КрАЗа, с 2021 года сумма дотации увеличена до 125 рублей за каждую отработанную смену.

В 2020 году по предложению Рабочих советов РУСАЛа была возобновлена дополнительная мера поддержки рабочих – жилищная программа, которая впервые была инициирована основателем компании Олегом Дерипаска в 2011 году.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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