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Библиотека юного путешественника открылась в поезде Красноярск–Адлер

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Красноярск
14:12 1 Июня 2021
железные дороги, книги, дети, услуги, библиотека
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В День защиты детей в поезде Красноярск-Адлер для пассажиров с детьми открылась Библиотека юного путешественника. Презентация состоялась перед отправлением состава из Красноярска.

Библиотека рассчитана на читателей в возрасте от 5 до 14 лет. В ней представлены произведения классической и современной литературы российских и зарубежных авторов, среди которых Агния Барто, Самуил Маршак, Алексей Толстой, Антуан де Сент-Экзюпери, Жюль Верн, Астрид Лингрен. Джоан Роулинг, Марк Твен, Николай Носов.

Цель проекта – обеспечить детям увлекательный досуг во время поездки и поддержать интерес к чтению.

Библиотека юного путешественника открылась в поезде Красноярск–Адлер

Взять книгу сможет любой желающий – для этого надо обратиться к проводнику, он предоставит список изданий, примет заказ и выдаст книгу. Пассажир должен будет заполнить формуляр и сдать книгу за полчаса до завершения поездки. Книгохранилище передвижной библиотеки размещено в штабном вагоне поезда.

Проект «Библиотека юного путешественника» реализуется АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» с 2018 года.

Ранее услуга была введена в 20 поездах дальнего следования. Теперь она доступна и для юных пассажиров поездов №127/128 Красноярск – Адлер и №129/130 Красноярск – Анапа (отправляется в рейс 3 июня).

Библиотека юного путешественника открылась в поезде Красноярск–Адлер

Это два самых популярных «южных» маршрута на КрасЖД, которыми во время летних отпусков пользуются красноярцы, отправляющиеся на отдых вместе с детьми.

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Фотографии с мероприятия вы найдете на нашей странице ВКонтакте.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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