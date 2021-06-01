В Красноярске сотрудники ГИБДД спасли 7-летнего мальчика

Сотрудники красноярского ГИБДД помогли матери доставить больного ребёнка в Краевую клиническую детскую больницу. Если бы не их помощь, то мальчик мог погибнуть.

Дело было в вечернее время. К патрулю ДПС, который обеспечивал безопасность дорожного движения на въезде в краевой центр, обратилась женщина, с просьбой помочь доставить ее 7-летнего сына в больницу. Ребёнок дышал специальной газовой смесью, которая подходила к концу. Это грозило ему смертью от удушья.

Сотрудники ГИБДД, Сергей Худоногов и Виктор Вовк, посадили мать с ребёнком в патрульный автомобиль и быстро доставили их в больницу. Благодаря им, ребёнку сейчас ничего не угрожает.

Жительница Балахтинского района поблагодарила инспекторов дорожно-патрульной службы за оперативно оказанную помощь и профессионализм.

Фото:info-rm.com