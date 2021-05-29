Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

Агентство развития Норильска предложило реализовать новый проект иллюминации городских улиц. Его разработала светотехническая компания «Азбука света».

По данным официального сайта Норильска, проект подготовлен специально для города и призван отразить его уникальность. Например, на Ленинском проспекте предлагается установить световые конструкции по мотивам северного сияния. Для каждого района - решения в форме животных.

В результате новый проект был утвержден градостроительным советом. Согласно планам муниципальных властей, осенью произойдет замена световых опор на Ленинском проспекте.

«Замену опор и иллюминации можно совместить, если мы примем решение монтировать столбы с новой иллюминацией. В результате в зимний период мы войдем с обновленным Ленинским проспектом», - заявил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Фото: страница мэрии Норильска в соцсети «ВКонтакте»