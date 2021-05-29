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Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

Главная Общество
Красноярск
12:57 29 Мая 2021
улица, свет, проект, совет, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Агентство развития Норильска предложило реализовать новый проект иллюминации городских улиц. Его разработала светотехническая компания «Азбука света».

По данным официального сайта Норильска, проект подготовлен специально для города и призван отразить его уникальность. Например, на Ленинском проспекте предлагается установить световые конструкции по мотивам северного сияния. Для каждого района - решения в форме животных.

В результате новый проект был утвержден градостроительным советом. Согласно планам муниципальных властей, осенью произойдет замена световых опор на Ленинском проспекте.

«Замену опор и иллюминации можно совместить, если мы примем решение монтировать столбы с новой иллюминацией. В результате в зимний период мы войдем с обновленным Ленинским проспектом», - заявил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Фото: страница мэрии Норильска в соцсети «ВКонтакте»

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