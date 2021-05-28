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Участники предварительного голосования сразились в футбольном матче

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Красноярск
17:11 28 Мая 2021
соревнования, спорт, политика, голосование, партии
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Вместо традиционных дебатов участники предварительного голосования сегодня, 28 мая, встретились на футбольном поле. В футбольных дебатах сразились команда «Опыт», в нее вошли действующие политики, и команда «Молодость», в которую вошли новички и беспартийные кандидаты.

Как рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко такой формат позволил заменить традиционные политические дебаты:

«Аналогия между предварительным  партийным голосованием и спортивным соревнованием очевидна.  И там, и там побеждает сильнейший, и там, и там требуется серьезная командная игра. Независимо от того, что на предварительном партийном голосовании кандидаты конкурируют друг с другом, мы считаем, что это - одна партийная команда, которая вместе идет к достижению результата».

Впервые предварительное голосование проходит полностью в онлайн-формате, нет традиционных дебатов между участниками. Футбольная игра позволила участникам ПГ встретиться лицом к лицу. Тем более, среди участников очень много новых лиц. По сравнению с 2016 годом в три раза увеличилось количество желающих попробовать свои силы в политике, половина из них является беспартийными. Омолодился и состав: 30% из них не старше 40 лет, еще для половины участие в предварительном голосовании «Единой России» стало первым политическим опытом.

Участник предварительного голосования, капитан команды «Молодость» Борис Харченко отметил, что все кандидаты - члены одной партийной команды:

«Единая Россия» всегда организовывает очень качественные, интересные мероприятия. Сейчас полным ходом идет предварительное голосование, и мы все конкуренты. Но я считаю, что на самом деле мы  - большая дружная команда, и такие мероприятия показывают, что мы идем вместе вперед, чтобы побеждать".

По итогам игры победу в упорной борьбе одержала команда «Опыт» под руководством депутата Законодательного собрания Красноярского края Виктора Кардашова. Он поблагодарил соперников и отметил, что среди новых участников есть очень достойные конкуренты:

«Я думаю, что когда люди, которые представляют интересы людей, ведут  здоровый образ жизни, занимаются спортом и мотивируют других, это правильная позиция. Уверен, у многих из них прекрасное будущее».

Победителей и участников турнира наградили памятными призами. Кто победит по итогам предварительного голосования - еще предстоит узнать. Голосование продлится до 30 мая на сайте pg.er.ru.

Напомним, на официальном сайте голосования приняли участие уже более 120 тысяч жителей края. Голосование продлится до 30 мая. Своего кандидата могут выбрать только зарегистрированные избиратели, стать им можно до 28 мая. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Главное условие – человек должен быть зарегистрирован в Красноярском крае. В зависимости от прописки будут предложены четыре вида бюллетеней. Проголосовать можно за кандидатов только своего округа.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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