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Электропоезда восточного направления в субботу будут курсировать по сокращенным маршрутам

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Красноярск
16:04 28 Мая 2021
железные дороги, поезда, маршруты, ремонт
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В связи с ремонтными путевыми работами на участке Громадская – Заозерная Красноярской железной дороги 29 мая ряд пригородных поездов восточного направления будут курсировать по сокращенным маршрутам.

Так, утренний и дневной поезда Иланская – Уяр   пойдут только до станции Заозерная.

Электрички Уяр – Иланская, курсирующие в утреннее и дневное время, будут отправляться со станции Заозерная.

Уточнить график движения пригородных электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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