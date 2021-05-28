Электропоезда восточного направления в субботу будут курсировать по сокращенным маршрутам

В связи с ремонтными путевыми работами на участке Громадская – Заозерная Красноярской железной дороги 29 мая ряд пригородных поездов восточного направления будут курсировать по сокращенным маршрутам.

Так, утренний и дневной поезда Иланская – Уяр пойдут только до станции Заозерная.

Электрички Уяр – Иланская, курсирующие в утреннее и дневное время, будут отправляться со станции Заозерная.

Уточнить график движения пригородных электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД