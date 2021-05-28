Красноярские железнодорожники высадили в окрестностях станции Ачинск новый кедровый лес

Сотрудники Красноярской железной дороги в ходе экологической акции высадили более 6 тыс. саженцев сибирского кедра на общей площади около 2 гектаров в окрестностях станции Ачинск (Ачинский район Красноярского края).

В мероприятии, приуроченном к Всероссийским дням посадки леса, приняли участие работники из 6 подразделений КрасЖД. Для них специалисты Ачинского лесничества, предоставившего саженцы, провели специальный инструктаж по технологии посадки.

"Хотя лесов в Сибири много, это не значит, что о них не нужно заботиться и поддерживать их площади. Этот год в ОАО "РЖД" объявлен Годом экологии. Посадка деревьев - одна из составляющих Экологической стратегии нашей компании, рассчитанной на период до 2030 года» – рассказал руководитель Центра охраны окружающей среды КрасЖД Виктор Макушин

Отметим, что Красноярская магистраль сотрудничает с Ачинским лесничеством с 2015 года. За это время железнодорожники высадили в Ачинском и Назаровском районах Красноярского края несколько сотен тысяч новых деревьев – саженцев ели, сосны, кедра. В планах у Центра охраны окружающей среды КрасЖД – проведение совместных экологических акций с Большеулуйским лесничеством (Красноярский край) и лесничествами Республики Хакасия.

По материалам КрасЖД