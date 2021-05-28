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Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

Главная Общество
Красноярск
14:00 28 Мая 2021
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Енисей затопил пониженные участки набережной Центрального района. Уровень воды резко поднялся на 10 см из-за поэтапного повышения сбросных расходов Красноярской ГЭС 28 мая.

Сотрудники Красгорпарка уже перекрыли подтопленный участок набережной в районе БКЗ. Помимо этого, вода почти затопила лодочные причалы в районе Театра Оперы и Балета.

Специалисты обращаются рекомендуют горожанам, не заходить за ограждения и соблюдать осторожность при посещении прибрежной зоны. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05. 

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