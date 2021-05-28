Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

Енисей затопил пониженные участки набережной Центрального района. Уровень воды резко поднялся на 10 см из-за поэтапного повышения сбросных расходов Красноярской ГЭС 28 мая.

Сотрудники Красгорпарка уже перекрыли подтопленный участок набережной в районе БКЗ. Помимо этого, вода почти затопила лодочные причалы в районе Театра Оперы и Балета.

Специалисты обращаются рекомендуют горожанам, не заходить за ограждения и соблюдать осторожность при посещении прибрежной зоны. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.