28 мая
Красноярск
погода +10 °C
73.46
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Электросамокат сможет выиграть любой гость «Зелёного марафона»

Главная Общество
Красноярск
13:20 28 Мая 2021
спорт, соревнования, забег, благотворительность, акция
версия для печати Ico_print

5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в Красноярске на о. Татышев (недалеко от зимнего катка) состоится «Зелёный марафон» от Сбера.

Сегодня финальный день, чтобы успеть зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru и стать участником большого праздника. Любой зарегистрировавшийся сможет также поучаствовать в большой лотерее, где главный приз - электросамокат!

На празднике жителей и гостей города ждут спортивные забеги, экологические акции, развлекательная и концертная программа для всей семьи. Всего более 20 локаций! Это зоны спортивного забега в 4-х форматах: 4,2 км, детский забег на 500 и 1000 м, инклюзивные старты для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новая дисциплина: скандинавская (северная) ходьба. Все километры, которые 5 июня пробегут участники забега и зафиксируют это в мобильном приложении «Зелёного марафона», будут суммированы, и эквивалентная сумма (1 км = 1 рубль) будет переведена Сбером в фонд "Вклад в будущее" на высадку деревьев.

Электросамокат сможет выиграть любой гость «Зелёного марафона»

На спортивных локациях дети и взрослые смогут научиться азам единоборства, попробовать преодолеть полосу препятствий, посетить уроки йоги, большого тенниса, растяжки, научиться обращаться с баланс-бордом, катанию на беговелах, роликах  и т.д.

Маленьких гостей развлекут аниматоры, творческие мастер-классы, занятия в арт-пространстве. Будут работать и локации с угощениями. Все гости смогут сделать памятные снимки на красочных фотозонах.

Электросамокат сможет выиграть любой гость «Зелёного марафона»

Кроме того, всех посетителей «Зелёного марафона» приглашают принять участие в  экологической акции - сбор одежды для дальнейшей переработки. На специально организованной площадке будут принимать: обувь, ремни, бижутерию, одежду, детские вещи, игрушки, книжки.

Атмосферу празднику дополнит концертная программа -танцевальные, вокальные номера, выступление группы «Мятный бриз».

Напомним, «Зелёный марафон» пройдёт на острове Татышев, старт работы развлекательных локаций запланирован на 9:00, торжественное открытие в 10:00, массовый забег стартует в 12:30. Сегодня финальный день, чтобы успеть зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские железнодорожники высадили в окрестностях станции Ачинск новый кедровый лес

Красноярские железнодорожники высадили в окрестностях станции Ачинск новый кедровый лес

28 Мая 2021 г.
расноярская магистраль сотрудничает с Ачинским лесничеством с 2015 года
Новости Красноярска: Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

28 Мая 2021 г.
28 мая уровень воды в реке увеличился на 10 см
Новости Красноярска: Красноярцев предупреждают о штормовом ветре

Красноярцев предупреждают о штормовом ветре

28 Мая 2021 г.
Ожидаются порывы до 20 метров в секунду
Новости Красноярска: Красноярский край впервые получил премию Русского географического общества

Красноярский край впервые получил премию Русского географического общества

28 Мая 2021 г.
Площадка «Мыс Челюскин» награждена «Хрустальным компасом»
Новости Красноярска: В Октябрьском районе продолжается ремонт проездов и дворов

В Октябрьском районе продолжается ремонт проездов и дворов

28 Мая 2021 г.
Работы пройдут в десяти дворах и шести проездах
Новости Красноярска: Для жителей Удачного проложат дорогу до Николаевского моста

Для жителей Удачного проложат дорогу до Николаевского моста

28 Мая 2021 г.
Новая дорога пройдёт вдоль Енисея, мимо Академгородка и Студгородка
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

28 Мая 2021 г.
Парламентарии ознакомились с работой «Роева ручья»
Новости Красноярска: С улиц Минусинска откачивают воду

С улиц Минусинска откачивают воду

23 Мая 2021 г.
На борьбу с подтоплениями в городе выделено 2 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске возбудили уголовное дело после проверки на полигоне "Серебристый"

В Красноярске возбудили уголовное дело после проверки на полигоне "Серебристый"

28 Мая 2021 г.
На территории площадки не было условий для хранения опасных отходов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru