Электросамокат сможет выиграть любой гость «Зелёного марафона»

5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в Красноярске на о. Татышев (недалеко от зимнего катка) состоится «Зелёный марафон» от Сбера.

Сегодня финальный день, чтобы успеть зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru и стать участником большого праздника. Любой зарегистрировавшийся сможет также поучаствовать в большой лотерее, где главный приз - электросамокат!

На празднике жителей и гостей города ждут спортивные забеги, экологические акции, развлекательная и концертная программа для всей семьи. Всего более 20 локаций! Это зоны спортивного забега в 4-х форматах: 4,2 км, детский забег на 500 и 1000 м, инклюзивные старты для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новая дисциплина: скандинавская (северная) ходьба. Все километры, которые 5 июня пробегут участники забега и зафиксируют это в мобильном приложении «Зелёного марафона», будут суммированы, и эквивалентная сумма (1 км = 1 рубль) будет переведена Сбером в фонд "Вклад в будущее" на высадку деревьев.

На спортивных локациях дети и взрослые смогут научиться азам единоборства, попробовать преодолеть полосу препятствий, посетить уроки йоги, большого тенниса, растяжки, научиться обращаться с баланс-бордом, катанию на беговелах, роликах и т.д.

Маленьких гостей развлекут аниматоры, творческие мастер-классы, занятия в арт-пространстве. Будут работать и локации с угощениями. Все гости смогут сделать памятные снимки на красочных фотозонах.

Кроме того, всех посетителей «Зелёного марафона» приглашают принять участие в экологической акции - сбор одежды для дальнейшей переработки. На специально организованной площадке будут принимать: обувь, ремни, бижутерию, одежду, детские вещи, игрушки, книжки.

Атмосферу празднику дополнит концертная программа -танцевальные, вокальные номера, выступление группы «Мятный бриз».

Напомним, «Зелёный марафон» пройдёт на острове Татышев, старт работы развлекательных локаций запланирован на 9:00, торжественное открытие в 10:00, массовый забег стартует в 12:30. Сегодня финальный день, чтобы успеть зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru