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Красноярский край впервые получил премию Русского географического общества

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Красноярск
12:17 28 Мая 2021
красноярск, победа
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Красноярский край впервые получил национальную премию «Хрустальный компас», от Русского географического общества. За площадку «Мыс Челюскин» проголосовало 43 647 человек, в номинации «Признание общественности».

«Успех на «Хрустальном компасе» – это победа всех жителей края. Мы благодарим всех за поддержку. Получить эту премию в текущем году – это большая честь, ведь Русскому географическому обществу в Красноярске исполняется 120 лет», – поблагодарил жителей края председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

В борьбе участвовало 240 проектов из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды и Ирландию. От нашей страны участвовало 59 регионов.

Напомним, что проект «Локация РГО «Мыс Челюскин» появился в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Создать площадку предложил губернатор Красноярского края Александр Усс, возглавляющий Попечительский совет краевого отделения РГО.

Фото: Краевое отделение РГО

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