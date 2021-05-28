В Октябрьском районе продолжается ремонт проездов и дворов

Продолжается благоустройство Октябрьского района. Работы прошли уже на четырёх улицах – Можайского, между домами 12 и 14; Партизанской, 1 и Ладо Кецховели, 57 и 67. Они получили новый асфальт и бордюры. Дело осталось за малым – установить скамьи и урны.

Такие изменения ждут и дворы по адресам Гусарова,7, 22, 64, и Юшкова, 18А. Обновят проезды на улицах Словцова от дома №8 до дома №10, Киренского от дома №3 до дома №11, Юшкова, 10В и от Копылова, 76 до Киренского, 118.

Самые масштабные изменения затронут улицу Мирошниченко, 2. Во дворе появятся новое дорожное покрытие и малые архитектурные формы. Также установят новую детскую площадку с игровым комплексом, качелями и песочницей. Также отремонтируют и проезд от дома № 2 до дома № 6.

«Управляющие компании и жители прилегающих домов будут следить за состоянием дворов и после завершения работ. Если в гарантийный срок найдут какие-либо недостатки, подрядчик устранит их за свой счёт», – отметил глава Октябрьского района Геннадий Гартман.

Все работы закончат до конца августа.

Фото: gnkk.ru