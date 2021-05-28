Краевое МЧС: «В ближайшие двое суток ожидается достижение максимального уровня паводка на юге края»

МЧС края продолжает борьбу с паводками. На эти цели выделено около 120 человек, более 50 единиц техники. В дополнительной готовности находятся силы и средства РСЧС в количестве 338 человек, 81 единица техники. Мониторинг показывает, что они скоро понадобятся.

В ближайшие двое суток может увеличится зона затопления ещё двух населённых пунктов – сёл Ермаковское и Григорьевка. Под угрозой паводка находится ещё 12 населённых пунктов.

Связано это со снегодождевыми осадками на юге края, а именно в Каратузском, Ермаковском, Шушенском и Ирбейском районах.

МЧС оповещает население о ситуации через СМС-рассылки, речевые информаторы, средства массовой информации, публикации пресс-релизов на сайтах ОМСУ и личных дворовых обходов. Уровень воды в реках постоянно замеряется, а пункты временного размещения населения приведены в полную готовность.