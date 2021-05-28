Врача красноярского перинатального центра обвинили в халатности

Следственный комитет обвинил заместителя главного врача красноярского перинатального центра в халатности. Врач не следил за работой подчинённых, поэтому 14 младенцев едва не продали в Китай, сообщает пресс-служба комитета.

В 2020 году в больнице родилось 14 детей-«отказников», которые остались без попечения родителей. О таких случаях сотрудники роддомов обязаны сообщать в органы опеки по месту нахождения больницы. Однако, этого сделано не было из-за недобросовестного и небрежного отношения к своей работе заместителя главного врача.

В результате, в 2020 году, подчинённые ей медицинские работники передали 14 младенцев постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан Китая.

Сейчас в отношении врача завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: РИА Новости/Сергей Венявский