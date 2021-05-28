«Норникель» провел презентацию отчета об устойчивом развитии за 2020 год

В прямом эфире «Норникель» провел обсуждение показателей и динамики развития крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия. В качестве экспертов выступили представители правительства страны, общественных организаций, региональных властей, экологов и ученых.

Информационная открытость, в первую очередь в сфере экологической ответственности, поддержка регионов присутствия, а также пересмотр модели управления рисками, в частности климатическими и улучшения организационной структуры, внедрения жестких экологических показателей эффективности для руководства, позволили «Норникелю» удержать высокие позиции в рейтингах устойчивого развития.

- Подводя итоги 2020 года, следует отметить, что «Норникель» удержал лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности. Компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Была существенным образом пересмотрена система управления рисками. Одним из наиболее значимых достижений в области устойчивого развития 2020 года стала разработка новой комплексной экологической стратегии, - подчеркнул Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля», открывая презентацию отчета экспертному сообществу.

Отметим, что накануне «Норникель» был объявлен победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».

- В очередной раз я убедился, что у компании есть долгосрочное видение бизнеса. И оно уже реализуется. На меня произвело впечатление и порадовало строительство объектов Серного проекта, в который компания инвестирует 250 млрд руб., - отметил посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

Отдельно эксперты прокомментировали презентацию Белой книги, составленной «Норникелем» по результатам проделанной работы по ликвидации последствий экологических происшествий. И хотя после аварии на ТЭЦ-3 прошел почти год, общественность помнит, какие значительные меры были приняты компанией по минимизации последствий разлива топлива на окружающую среду региона.

- Подробнее остановлюсь на Белой книге «Норникеля». При том, что авария была серьезная, то, как была построена работа и по ее ликвидации, и по информированию о всех этапах ликвидации, нас очень порадовало, - отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. - Такой открытости, доступа к исходным данным по аварии и по тому, как ее ликвидируют, по диалогу с заинтересованными лицами, мы больше ни у кого не видим. Мы даже начинаем приводить в пример «Норникель», как некий бенчмарк поведения в случае аварии.

Подробнее о результатах деятельности «Норникеля» в области устойчивого развития можно узнать в отчете за 2020 год и Белой книге.

Фото: © nornickel.ru