28 мая
Красноярск
погода +14 °C
73.46
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» провел презентацию отчета об устойчивом развитии за 2020 год

Главная Общество
Красноярск
09:31 28 Мая 2021
общество, развитие, экология
версия для печати Ico_print

В прямом эфире «Норникель» провел обсуждение показателей и динамики развития крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия. В качестве экспертов выступили представители правительства страны, общественных организаций, региональных властей, экологов и ученых. 

Информационная открытость, в первую очередь в сфере экологической ответственности, поддержка регионов присутствия, а также пересмотр модели управления рисками, в частности климатическими и улучшения организационной структуры, внедрения жестких экологических показателей эффективности для руководства, позволили «Норникелю» удержать высокие позиции в рейтингах устойчивого развития.

- Подводя итоги 2020 года, следует отметить, что «Норникель» удержал лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности. Компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Была существенным образом пересмотрена система управления рисками. Одним из наиболее значимых достижений в области устойчивого развития 2020 года стала разработка новой комплексной экологической стратегии, - подчеркнул Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля», открывая презентацию отчета экспертному сообществу.

Отметим, что накануне «Норникель» был объявлен победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».

- В очередной раз я убедился, что у компании есть долгосрочное видение бизнеса. И оно уже реализуется. На меня произвело впечатление и порадовало строительство объектов Серного проекта, в который компания инвестирует 250 млрд руб., -  отметил посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

Отдельно эксперты прокомментировали презентацию Белой книги, составленной «Норникелем» по результатам проделанной работы по ликвидации последствий экологических происшествий. И хотя после аварии на ТЭЦ-3 прошел почти год, общественность помнит, какие значительные меры были приняты компанией по минимизации последствий разлива топлива на окружающую среду региона.

- Подробнее остановлюсь на Белой книге «Норникеля». При том, что авария была серьезная, то, как была построена работа и по ее ликвидации, и по информированию о всех этапах ликвидации, нас очень порадовало, - отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. - Такой открытости, доступа к исходным данным по аварии и по тому, как ее ликвидируют, по диалогу с заинтересованными лицами, мы больше ни у кого не видим. Мы даже начинаем приводить в пример «Норникель», как некий бенчмарк поведения в случае аварии.

Подробнее о результатах деятельности «Норникеля» в области устойчивого развития можно узнать в отчете за  2020  год  и Белой книге.

Фото: © nornickel.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Врача красноярского перинатального центра обвинили в халатности

Врача красноярского перинатального центра обвинили в халатности

28 Мая 2021 г.
Из-за этого, в Китай могли продать 14 детей
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края опроверг информацию о закрытии аэропортов

Министр транспорта Красноярского края опроверг информацию о закрытии аэропортов

28 Мая 2021 г.
Малые аэродромы края всего лишь изменят свой статус
Новости Красноярска: В Красноярске возбудили уголовное дело после проверки на полигоне "Серебристый"

В Красноярске возбудили уголовное дело после проверки на полигоне "Серебристый"

28 Мая 2021 г.
На территории площадки не было условий для хранения опасных отходов
Новости Красноярска: На хакатоне «ТехноTrack» молодые разработчики создали веб-сервисы для технологичных компаний региона

На хакатоне «ТехноTrack» молодые разработчики создали веб-сервисы для технологичных компаний региона

27 Мая 2021 г.
Перед жюри выступили пять лучших команд с вузов и техникумов Красноярского края
Новости Красноярска: Авиатопливо Ачинского НПЗ стало победителем Международного конкурса

Авиатопливо Ачинского НПЗ стало победителем Международного конкурса

27 Мая 2021 г.
Награду получили по итогам конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2020»
Новости Красноярска: В Красноярске хирурги впервые провели операцию на донорском сердце

В Красноярске хирурги впервые провели операцию на донорском сердце

27 Мая 2021 г.
Пациент уже выписан домой и чувствует себя хорошо
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С улиц Минусинска откачивают воду

С улиц Минусинска откачивают воду

23 Мая 2021 г.
На борьбу с подтоплениями в городе выделено 2 млн рублей
Новости Красноярска: Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

27 Мая 2021 г.
Команда Красноярского отделения Сбербанка приняла участие в высадке 4 тысяч сеянцев ели сибирской
Новости Красноярска: Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

27 Мая 2021 г.
Экоакцию организовало «Радио Сибирь» при поддержке информационного портала Sibnovosti
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru