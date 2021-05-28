Министр транспорта Красноярского края опроверг информацию о закрытии аэропортов

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров на своей странице в Facebook опроверг информацию о закрытии аэропортов в Богучанах, Енисейске, Туре (МВЛ), Ярцево и Кузнецово. По его словам, малые аэропорты продолжат приём рейсов, но уже как посадочные площадки. Жители малых населённых пунктов этих изменений не почувствуют.

«Аэродромы Енисейск, Тура (МВЛ), Ярцево и так используются для пассажирских перевозок внутри района, с использованием вертолётов Ми-8. Помимо этого, недалеко от аэродрома Тура (МВЛ) находится ещё один аэродром – Тура (Горный), с которого и происходят вылеты внутрирегиональных и внутрирайонных рейсов», рассказал в сообщении Дмитров.