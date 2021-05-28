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Министр транспорта Красноярского края опроверг информацию о закрытии аэропортов

Главная Общество
Красноярск
09:55 28 Мая 2021
красноярск, аэропорт, министерство, сообщение
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Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров на своей странице в Facebook опроверг информацию о закрытии аэропортов в Богучанах, Енисейске, Туре (МВЛ), Ярцево и Кузнецово. По его словам, малые аэропорты продолжат приём рейсов, но уже как посадочные площадки. Жители малых населённых пунктов этих изменений не почувствуют.

«Аэродромы Енисейск, Тура (МВЛ), Ярцево и так используются для пассажирских перевозок внутри района, с использованием вертолётов Ми-8. Помимо этого, недалеко от аэродрома Тура (МВЛ) находится ещё один аэродром – Тура (Горный), с которого и происходят вылеты внутрирегиональных и внутрирайонных рейсов», рассказал в сообщении Дмитров.

 Министр транспорта также уточнил и судьбу аэропортов в Кузнецово, Богучанах и Енисейске. 

Аэропорт Кузнецово продолжит работать как площадка для тренировочных, спортивных и испытательных полётов, а также парашютных прыжков. В Богучаны и Енисейск можно попасть по железной дороге и автотранспортом. Помимо этого, в Богучаны продолжат полёты на Л-410.

Фото: http://aviacheap.ru

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