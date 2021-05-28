В Красноярске возбудили уголовное дело после проверки на полигоне "Серебристый"

Возбуждено уголовное дело после проверки на полигоне «Серебристый» под Красноярском, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Результаты показали, что руководство АО «Зеленый город» вывезло с полигона семь двадцатитонных контейнеров с отходами 2 класса опасности, в период с 29 по 31 марта этого года. Все отходы разместили на территории производственной площадки, где не было условий для их хранения. Все контейнеры не имели нужной защиты, в результате возникла угроза здоровью людей и экологии.

Сейчас суд рассматривает иск о приостановке деятельности «Зеленого города».

Фото: Прокуратура Красноярского края