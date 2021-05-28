Как не пропустить это лето?

Мы так ждем лета, что, когда оно наступает, чувствуем себя растерянными: куда отправиться, чем заняться, как успеть поймать солнце и вдоволь накупаться.

Кто-то любит активный отдых и каждый раз отправляется в новые места. Другие, напротив, желают отдыхать в привычной обстановке, но хотят наполнить летние дни новыми впечатлениями.

При этом, многие сталкиваются с отсутствием времени на поиск и сбор информации. Для тех, кто привык ценить свое время - обзоры маршрутов, подборки необычных вариантов отдыха и активностей на сайте Туристского информационного центра Красноярского края. Уже сейчас здесь можно посмотреть несколько идей на летний сезон 2021:

Прогулки на катерах и яхтах по Красноярскому морю;

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