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Как не пропустить это лето?

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Красноярск
11:07 28 Мая 2021
города, край, лето, путешествия, туризм
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Мы так ждем лета, что, когда оно наступает, чувствуем себя растерянными: куда отправиться, чем заняться, как успеть поймать солнце и вдоволь накупаться.

Кто-то любит активный отдых и каждый раз отправляется в новые места. Другие, напротив, желают отдыхать в привычной обстановке, но хотят наполнить летние дни новыми впечатлениями.

При этом, многие сталкиваются с отсутствием времени на поиск и сбор информации. Для тех, кто привык ценить свое время - обзоры маршрутов, подборки необычных вариантов отдыха и активностей на сайте Туристского информационного центра Красноярского края. Уже сейчас здесь можно посмотреть несколько идей на летний сезон 2021:

  • Прогулки на катерах и яхтах по Красноярскому морю;
Как не пропустить это лето?
  • 5 занимательных путешествий на электричке;
Как не пропустить это лето?
  • 5 городов Красноярского края с исторической архитектурой;
Как не пропустить это лето?
  • 5 мест для конных прогулок по Красноярскому краю
Как не пропустить это лето?
  • Отдых, от которого захватывает дух
Как не пропустить это лето?

А если вы предпочитаете спокойный отдых недалеко от города, то на visitsiberia.info вы найдете базы отдыха, которые открыты уже сейчас или вскоре начнут принимать гостей. Посмотреть варианты размещения можно на сайте.

Путешествие начинается на visitsiberia.info

Фото: Туристский портал Красноярского края, freepik.com
По материалам Туристского портала Красноярского края

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