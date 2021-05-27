На хакатоне «ТехноTrack» молодые разработчики создали веб-сервисы для технологичных компаний региона

В Дни предпринимательства в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе состоялся финал хакатона «ТехноTrack» - бизнес-соревнования по поиску новых digital-решений для цифровой трансформации государственных структур и компаний.

В мероприятии приняли участие более 70 участников – программистов, веб-дизайнеров и маркетологов – из Красноярска, Ачинска, Абакана и Норильска.

Перед жюри выступили пять лучших команд с вузов и техникумов Красноярского края, которые презентовали платформы, сервисы и приложения.

Первое место заняла студенческая сборная «Бери Любое», которая создала сервис по визуализации проектов и показателей развития резидентов КРИТБИ. Второе и третье – команды «FooBarSoftware» и «Kantalupa», представившие решения для электронного ресурса «Фабрика пилотирования» Российской венчурной компании – онлайн-биржи для технологичных предприятий.

Экспертам команды представили прототип готового IT-продукта. В состав жюри вошли министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, руководитель направления «Хакатоны и цифровые конкурсы» Агентства инноваций Москвы Максим Власов, руководитель Центра информационных технологий Красноярского края Василий Дружинин, руководитель Центра управления регионом Александр Котельников и другие представители государственных органов и крупнейших компаний.

Победитель хакатона, команда «Бери любое», состоит из представителей Сибирского федерального университета, Красноярского государственного аграрного университета и Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова.

Представительница команды, студентка Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова Валерия Гайдаш поделилась своими впечатлениями:

«Формат хакатона для меня не в новинку, а вот для моих коллег это первый подобный конкурс. Бэкграунд участника, безусловно, помог мне стать хорошим лидером, создать отличный продукт для защиты перед жюри. Мы всей командой очень хотим продолжить этот проект и надеемся, что КРИТБИ поможет нам с его реализацией».

Почетный гость и главный член жюри – представитель Агентства инноваций Москвы Максим Власов отметил: «Нас радует, что в регионах стремительно развивается формат хакатона – мероприятия, которое объединяет крупный бизнес, город и технологические компании. Этот проект позволяет не только решить социальнозначимые задачи для региона, но и привлечь активную и талантливую молодежь, которая ищет возможности для расширения собственных горизонтов, развития новых компетенций, приобретения ценного практического опыта».

Как подчеркнула руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова, поддержка талантливой молодежи позволяет найти вовремя отличных специалистов: «Такие мероприятия — это отличная возможность презентовать молодые и перспективные кадры как бизнесу, так и государственным институтам развития. Благодаря конкурсу ребята со студенческих лет смогут освоить необходимые всем, без исключения, навыки презентации, аналитики, разработки и ведения проекта. Планируем проводить различные мероприятия для юных разработчиков и в дальнейшем, а также привлекать для их организации различные федеральные институты развития».

Все победители проекта получили сертификаты, призы от спонсоров и партнеров: умные колонки, фитнес-браслеты, сертификаты в магазин электроники и другие полезные подарки.