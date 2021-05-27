Авиатопливо Ачинскго НПЗ стало победителем Международного конкурса

В номинации «Промышленная группа товаров и продукция производственного назначения» ачинское авиатопливо объявлено лауреатом конкурса в номинации «Промышленная группа товаров и продукция производственного назначения».

Отметим, топливо марки ТС-1– наиболее распространенный вид авиакеросина. Он предназначен для самолётов дозвуковой авиации и используется как в военной, так и в гражданской технике. Не случайно к качеству авиационного топлива установлены особенно строгие требования.

Центральная заводская лаборатория Ачинского НПЗ анализирует качество ТС-1 по 22 показателям (для сравнения: бензин – по 18 показателям, дизельное топливо – по 17). Расширенный перечень обусловлен особыми условиями эксплуатации. На высотах, где летают авиалайнеры, очень холодно даже летом в средних широтах. Зимой и на северных маршрутах - тем более. При низких температурах топливо не должно начать кристаллизоваться и забивать самолётные фильтры.

- Авиатопливо должно иметь высокую испаряемость, чтобы обеспечивать полноту сгорания, - отмечает главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – Поэтому в первую очередь на контроле у нас фракционный состав. Сегодня оснащенность заводской лаборатории позволяет проводить все необходимые анализы.

Качество Ачинского ТС-1 подтверждают и независимые эксперты в рамках ежегодных проверок со стороны ФАУ «25 НИИ химмотологии» Министерства обороны России. Теперь оценку этого нефтепродукта провели и эксперты международного конкурса качества.

Cправка:

Ачинский НПЗ производит авиатопливо с 1984 года. За это время на рынок его поставлено порядка 8,4 миллионов тонн.