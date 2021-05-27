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Авиатопливо Ачинскго НПЗ стало победителем Международного конкурса

Главная Общество
Красноярск
16:00 27 Мая 2021
общество, конкурс, победа, топливо
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В номинации «Промышленная группа товаров и продукция производственного назначения» ачинское авиатопливо объявлено лауреатом конкурса в номинации «Промышленная группа товаров и продукция производственного назначения». 

Отметим, топливо марки ТС-1– наиболее распространенный вид авиакеросина. Он предназначен для самолётов дозвуковой авиации и используется как в военной, так и в гражданской технике. Не случайно к качеству авиационного топлива установлены особенно строгие требования. 

Центральная заводская лаборатория Ачинского НПЗ анализирует качество ТС-1 по 22 показателям (для сравнения: бензин – по 18 показателям,  дизельное топливо – по 17). Расширенный перечень обусловлен особыми условиями эксплуатации. На высотах, где летают авиалайнеры, очень холодно даже летом в средних широтах. Зимой и на северных маршрутах - тем более. При низких температурах топливо не должно начать кристаллизоваться и забивать самолётные фильтры. 

- Авиатопливо должно иметь высокую испаряемость, чтобы обеспечивать полноту сгорания, - отмечает главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – Поэтому в первую очередь на контроле у нас фракционный состав. Сегодня оснащенность заводской лаборатории позволяет проводить все необходимые анализы.
Качество Ачинского ТС-1 подтверждают и независимые эксперты в рамках ежегодных проверок со стороны ФАУ «25 НИИ химмотологии» Министерства обороны России.  Теперь оценку этого нефтепродукта провели и эксперты международного конкурса качества.

Авиатопливо Ачинскго НПЗ стало победителем Международного конкурса

Cправка:
Ачинский НПЗ производит авиатопливо с 1984 года. За это время на рынок его поставлено порядка 8,4 миллионов тонн.

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