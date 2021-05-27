В Красноярске хирурги впервые провели операцию на донорском сердце

Впервые в Федеральном кардиоцентре Красноярска пациент, 48-летний мужчина, оказался в 2019 году. В анамнезе у него были три перенесенных инфаркта, которые повлекли поражение всех сосудов сердца и катастрофическое нарушение насосной функции органа. Единственным шансом на спасение -- была пересадка донорского сердца. Трансплантация прошла успешно, уже на 18-е сутки после операции мужчину выписали, но через полтора года пациент стал чувствовать себя хуже.

Мужчина начал ощущать перебои в области сердца. Назначенное лечение эффекта не дало, после чего врачи Кардиоцентра приняли решение о проведении катетерной аблации.

- После выполнения высокоточной 3D реконструкции донорского сердца мы установили, что источник аритмии находился на участке собственной мышцы к которой было фиксировано донорское сердце. Это действительно уникальная ситуация, которая практически не встречается в подобных случаях, - рассказывает хирург аритмолог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ г. Красноярск кандидат медицинских наук Евгений Кропоткин. – С помощью радиочастотной аблации собственная мышечная ткань была электрически изолирована от донорской и аритмия устранена.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой, но связь с докторами он, разумеется, поддерживает. Специалисты Кардиоцентра отмечают, что все их пациенты, которым выполнена трансплантация донорского сердца, регулярно проходят обследования.

- Мы держим связь со всеми нашими реципиентами 24 часа в сутки, что помогает вовремя реагировать на малейшие изменения в состоянии пациентов с донорским сердцем – поясняет Валерий Сакович, главный врач Кардиоцентра, доктор медицинских наук, профессор. – Это очень важно – не только выполнить пересадку сердца, но и отслеживать результаты своей работы. С 2017 года - с момента первой трансплантации – все наши 12 реципиентов с донорским сердцем чувствуют себя удовлетворительно.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения края