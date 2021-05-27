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Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

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Красноярск
13:56 27 Мая 2021
общество, акция, сбербанк
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В среду, 26 мая, в Красноярске состоялась международная акция «Сад памяти», в которой Сбер выступает партнёром. Цель акции – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших!

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны акция затрагивает объявленные ранее Города трудовой доблести, охватывает основные памятные даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев. Стартовала акция в Севастополе, завершается же она в Бресте.

Участники международной акции «Сад памяти» высадили уже 22 миллиона деревьев. Для каждого участие в акции – сохранение исторической памяти, памяти о подвиге своих героев, но ещё и вклад в экологию страны. В Красноярске мероприятие состоялось в Емельяновском районе. Команда Красноярского отделения Сбербанка приняла участие в высадке 4 тысяч сеянцев ели сибирской, посадка проводилась вручную под меч Колесова. Также в акции приняли участие власти региона, лично Губернатор Красноярского края Александр Усс, специалисты министерства лесного хозяйства края и лесничеств Красноярского края, а также волонтёры.

Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

В целом на территории края в ходе реализации международной акции «Сад памяти». будет высажено около 23,7 тыс. шт.  деревьев и кустарников различных пород (сосна, кедр, ель, береза, акация, рябина, калина, черемуха и т.д.), на площади более 20,0 га. Акция по посадке деревьев будет проведена на территории 43 муниципальных районов Красноярского края.

Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. Сбер — титульный партнёр акции.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:
«Сбер в Красноярске активно поддержал такое значимое мероприятие. Сотрудники банка с большим энтузиазмом участвовали в посадке. Для всех нас и наших семей сохранение памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны имеет большое значение. Эта акция безусловно созвучна и с нашей ESG-стратегией, которая подразумевает вовлечение людей в практику ответственного потребления, заботы об окружающей среде, формирования привычек экологической и социальной ответственности. Кроме того, для региона каждое новое дерево – помощь в восстановлении лесного массива, что очень важно в условиях пожаров».

Сбер в Красноярске подержал акцию «Сад памяти»
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