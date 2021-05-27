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Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

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Красноярск
14:00 27 Мая 2021
общество, акция, экология
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Сегодня жители Красноярска стали участниками традиционной эко-акции «Посади дерево». В этом году ее проводило «Радио Сибирь» при поддержке информационного портала Sibnovosti.
Красноярцам подарили саженцы ели и сосны. Деревья можно будет высадить в любом месте — на даче, в саду или на придомовой территории. Так, красноярка Ольга Барахтенко, ставшая участницей эко-акции, очень обрадовалась возможности внести вклад в озеленение своего двора.

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

- Я живу в Октябрьском районе, в этом году мы с соседями как раз решили обустроить придомовую территорию, а тут как раз акция! Очень кстати! – рассказала Ольга корреспонденту Sibnovosti, поблагодарив организаторов мероприятия.

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

А Виктория Врублевская – уже постоянная участница эко-акции «Посади дерево». 

- Это же очень здорово, что «Радио Сибирь» и Sibnovosti сохраняют традиции. Я участвовала в акции трижды – в 2017,2018 и 2019 годах. Саженцы, которые взяла в те годы, растут у меня на даче и в парке около дома. В этом году по всему городу высаживают деревья, здорово, что акция снова возобновилась после пандемии. Мы очень ждали этого дня и искренне благодарны организаторам! – сказала Виктория.

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

Всего за время проведения эко-акций «Посади дерево» горожанам было роздано более 100 саженцев.

Жителям Красноярска бесплатно раздали саженцы сосны и ели

 

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